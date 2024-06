Magazine Taís Araujo aceita convite da Globo e será protagonista do remake da novela 'Vale Tudo' Atriz interpretará Raquel, que na versão original foi interpretada por Regina Duarte

Taís Araujo vai enfrentar um dos maiores desafio desde que foi contratada pela Globo em 1997. A atriz aceitou oficialmente o convite do diretor Paulo Silvestrini no início desta semana e será a protagonista do remake de "Vale Tudo", que a emissora prepara como grande atração para comemorar seus 60 anos, em 2025. A atriz interpretará Raquel, que na versão original foi in...