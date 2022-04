Magazine Suspensas por dois anos na pandemia, folias do Divino Espírito Santo voltam a girar no sudeste Três folias do Divino e uma de Nossa Senhora do Rosário iniciaram no domingo de Páscoa o giro de 40 dias voltarão a Almas no dia 26 de maio; evento estava suspenso desde 2020

Uma das mais longevas tradições religiosas do sudeste do Tocantins, as folias do Divino Espírito Santo voltaram ao calendário religioso e festivo de Almas, no domingo, 17. Tradicionalmente a saída de três folias do Divino Espírito Santo e uma de Nossa Senhora do Rosário ocorre sempre no domingo de Páscoa, mas estavam suspensas desde 2020, em razão da pandem...