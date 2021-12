Magazine STF intima Bolsonaro e Mario Frias a explicarem crise na Rouanet e na Ancine A determinação vem em resposta a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB que destaca que o governo Bolsonaro estaria empreendendo atos análogos à censura

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente Jair Bolsonaro e o secretário especial da Cultura, Mario Frias, deem explicações sobre a atual crise pela qual passam a Lei Rouanet e a Ancine, a Agência Nacional do Cinema. A determinação vem em resposta a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A entidade solicitou uma ar...