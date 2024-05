O projeto ‘Som no Bosque’ terá sua estreia na Feira do Bosque, localizada na região sul de Palmas. A ação é promovida pela Fundação Cultural de Palmas (FCP) e terá início às 19h30, neste domingo (5), com apresentações de músicos locais durante a realização da feira.

O músico instrumentista, cantor e compositor Eduardo Souza, mais conhecido como Edu Voz, de 42 anos, será a primeira atração do projeto.

Edu Voz é nascido e criado no município de Tocantinópolis, extremo norte do estado, numa região conhecida como Bico do Papagaio. O cantor que tem uma trajetória no cenário musical tocantinense contou, em entrevista ao JTo, que a música está presente em sua vida desde os 12 anos.

“Meu repertório contempla grandes obras do MPB, pop rock, forró pé de serra e também músicas regionais”, conta.

Eduardo conta que suas próximas apresentações acontecerão no domingo, 26 de maio, com show gospel da banda Missão Sacramento e no dia 9 de junho com Viola de Júnior.

Feira do Bosque

Conforme a prefeitura de Palmas, a feira inaugurada em 1995 tem a finalidade de valorizar a cultura regional e estimular a produção artesanal e a gastronomia regional, o que permite aos comerciantes expor e concentrar em um só lugar a diversificação dos seus produtos.

