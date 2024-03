Magazine Sobrevida após transplante de mais de um órgão, como Faustão, depende de condição de saúde prévia Casos como o do Faustão, que recebeu um novo coração em agosto e teve os rins transplantados em fevereiro, tendem a impor mais desafios

Para quem tem uma disfunção grave de órgãos como o coração e o rim, passar por um transplante pode significar mais tempo e mais qualidade de vida. A sobrevida após ser transplantado, entretanto, depende das doenças pré-existentes no paciente, do bom funcionamento dos transplantes recebidos e de um pós-cirúrgico rigoroso. Casos como o do apresentador Fausto Silva,...