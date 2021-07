O que daria uma mistura do reggaeton com sertanejo? O que dizer da união musical do Brasil com a Colombia? A resposta tem título: 'No Llores Más', um super feat da dupla Simone e Simaria com o maior baladista romântico da atualidade, o colombiano Sebastián Yatra. O clipe dao single foi lançado nesta sexta-feira, 9, e já soma - em poucas horas - mais de 500 mil acessos no Youtube.

Não poderia ser diferente. O single, composto por Simaria, Calema, Rafinha RSQ e Sebastián Yatra, é uma versão do sucesso “Te amo”, de Calema, dupla de irmãos de São Tomé e Príncipe, hoje radicada em Portugal. “Descobri essa melodia quando gravei um clipe com Calema, em Portugal. Desde a primeira vez que vi o Calema, me encantei. No dia da gravação, eles colocaram esse som. E eu perguntei: ‘Que som é esse?’ E eles disseram que era uma brincadeira que estavam fazendo. E eu disse: ‘Gente, estou apaixonada, isso é lindo demais! Na mesma hora, eu perguntei se um dia eu poderia gravar. E eles toparam”, explica Simaria.

Em entrevista a revista Quem, Simone revelou que tudo começou com um pedido de foto. "Nos conhecemos em um evento no Rio de Janeiro em 2019 quando Yatra veio ao Brasil para mostrar o trabalho dele e plantar a sementinha dele. A gravadora me ligou perguntando se a gente poderia prestigiar o show dele. Eu disse: ‘Beleza, mas a gente só vai se você puder apresentar ele para nós duas’. Mandei logo minha tacada de mestre”, relembra Simaria. “Eu queria uma foto com ele". O single e clipe de “No Llores Más” chegam após dois anos do primeiro encontro de Simone & Simaria com Sebastián Yatra, no final de 2019.

Clipe

Juntamente com a canção, Simone, Simaria e Yatra estrelam juntos um videoclipe pra lá de sensual, gravado em Cancún, no México (Simaria e Yatra) e Simone (Miami), sob a direção de Charlie Nelson, o mesmo que dirigiu o clipe de “Friend de Semana”, que reúne as estrelas Danna Paola, Luísa Sonza e Aitana.

Simone e Simaria

Com uma energia e irreverência impressionantes em cima do palco, a dupla Simone & Simaria, que conta com mais de 75 milhões de seguidores em seus perfis no Instagram, 10.3 milhões de inscritos em seu canal do YouTube e 5.1 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mostra que lugar de mulher é onde ela quiser. Com a formação inédita de uma dupla de mulheres, as irmãs seguem com sua pegada sertaneja e uma deliciosa mistura com as principais tendências da música.

Sebastián Yatra

Um dos maiores nomes dessa geração do pop Latino, o baladista romântico colombiano Sebastián Yatra é um artista premiado, vencedor de múltiplos Certificados de Platina. Atualmente, ele figura em listas das mais tocadas por todo o mundo com “Pareja del Año”, seu single mais recente. O clipe da faixa é atualmente um dos vídeos mais assistidos do mundo, segundo os charts do YouTube Music. A música também figura entre as 25 canções mais populares do mundo nas listas do Spotify. Com mais de 26.8 milhões de ouvintes mensais Yatra acumulou ao longo da carreira mais de 15 bilhões de streams.