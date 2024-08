Silvio Santos morreu de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1), conforme o boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Segundo o hospital, ele morreu neste sábado (17) às 4h50 da manhã.

Ele estava novamente internado desde 1º de agosto, depois de dois dias de alta após a primeira internação, iniciada em 18 de julho, por conta da H1N1. Na época, o SBT disse que ele passaria por exames de imagem nesta segunda internação.

"O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", escreveram em nota que confirmava a morte. O SBT também publicou nota dizendo: "ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros".Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. [...] Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações", disse a nota.

Nota do hospital na íntegra

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda."Nota do SBT na íntegra"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos.Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria.Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos.Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão.Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações."