Magazine Silvio Santos chega aos 90 anos em meio a lendas que criou sobre si mesmo Afastado das gravações há cerca de um ano, apresentador não quer comemorações

Sem comemorações públicas, Silvio Santos chega aos 90 anos neste sábado (12). Quem sabe role uma festa do pijama apenas com a família, como ocorreu no aniversário de 87 anos, em 2017. Mas o fato é que, de acordo com a assessoria de imprensa do SBT, não vai haver nada de diferente na programação do canal. Por causa da pandemia de coronavírus, o apresentador e empr...