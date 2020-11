Magazine Siga ao vivo o primeiro dia do Arraiá da Capital Programação segue até domingo, 29

Começou nesta quarta-feira, 25, o Arraiá da Capital com programação online e apresentação de 15 grupos juninos. A festa segue até o domingo, 29, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. As apresentações serão transmitidas ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Palmas sempre às 19 horas. Siga ao vivo.