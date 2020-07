Magazine Shows do projeto “Somos Todos o Tocantins” começam nesta segunda no YouTube do Governo do Tocantins Transmissões acontecerão diariamente ao vivo a partir das 18 horas

Começa nesta segunda, 13, a série de apresentações musicais do projeto “Somos Todos o Tocantins” com artistas da Capital e cidades vizinhas. As apresentações acontecerão todas as noites, ao vivo, a partir das 18 horas, pelo canal oficial do Governo do Tocantins no YouTube. A estreia será com os músicos Pedro Farra, Melk Santos, Diego Castelo, Deborah Nogueira, Marcelo ...