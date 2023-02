Shawn Mendes, 23, desolou os fãs quando interrompeu a turnê Wonder, em julho de 2022. Mais recentemente, quase quebrou o coração das seguidoras ao aparecer sem os seus amados cachos. Agora, o cantor decidiu se abrir e falar sobre os motivos que o levaram a tomar essas decisões, além de como tem sido o processo de recuperação da saúde mental.

Em entrevista ao The Wall Street Journal, Shawn disse que o processo foi "muito difícil" e que foi algo incentivado pela terapia. Entretanto, descreveu o período como o mais bonito da sua vida. "Abriu meus olhos e me fez crescer", acrescentou.

Shawn também relatou uma mudança na forma como os fãs compreendem a necessidade de se cuidar: "Me fez enxergar como a cultura está realmente começando a chegar a um lugar onde a saúde mental está se tornando uma prioridade".

O astro pop chocou os fãs ao ser flagrado em Los Angeles, Estados Unidos, usando um novo look. Os cachos foram substituídos pela cabeça raspada, deixando as seguidoras desoladas. "Eu senti a necessidade de só mudar um pouco", explica. Ele também brincou que todos deveriam saber como ficam com o corte raspado.

