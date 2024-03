Magazine Shakira anuncia última música sobre separação de Piqué A cantora fazia questão de incluir a faixa, e em uma só tarde gravou "Última", o que lhe causou alívio

Shakira anunciou que vai cantar pela última vez sobre a separação do jogador de futebol Gerard Piqué no álbum "Las Mujeres Ya No Lloran", que ela lança nesta sexta-feira (22). A faixa, que leva justamente o nome "Última", foi incluída no disco depois que ele já estava finalizado. "Eu disse que tinha mais uma música e que eu precisava pôr para fora, ou engasgaria. Eu pre...