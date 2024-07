Magazine Shakira é anunciada como atração musical da final da Copa América A cantora deixou Barcelona, Espanha, após a separação do ex-jogador Gerard Piqué

A Conmebol não fez muito mistério com relação a atração musical da final da Copa América 2024. A entidade escolheu a cantora Shakira e fez o anúncio nesta terça-feira (8). A decisão acontece no domingo, às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos. "Shakira é uma estrela sul-americana que deslumbrou o mundo inteiro", começou Alejandro Domínguez, p...