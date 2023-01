Magazine Sete imóveis históricos do casario de Porto Nacional serão restaurados pelo Iphan Contrato com empresa de Palmas por R$ 577 mil prevê recuperação do Abrigo dos Velhos e outros imóveis no Centro Histórico de Porto Nacional até setembro

A superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vai começar a recuperar sete imóveis prestes a ruir no casario do Centro Histórico de Porto Nacional, tombado patrimônio cultural nacional em 2008. A ação prevê a recuperação e conservação de sete imóveis no centro histórico da cidade, vizinha à capital, que sofre constantes perdas...