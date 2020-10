Magazine Sessões do CineSesc Drive-In são canceladas após tela rasgar durante ventos e chuva do feriado Sessões aconteceriam nesta terça-feira, 13, e quinta-feira, 15, no estacionamento do Centro de Atividades de Palmas

As sessões do CineSesc Drive-In desta terça-feira, 13, e quinta-feira, 15, estão canceladas devido a tela de cinema que ficou danificada devido aos fortes ventos e chuva ocorridos neste feriado nacional, segunda-feira, 13. Nesta segunda, Palmas registrou pancadas de chuvas e rajadas de vento no período da tarde. Segundo SES, a chuva e os ventos ras...