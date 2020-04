Com o calendário de shows suspenso em todo o país, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), muitos artistas aderiram as transmissões ao vivo (Lives) por meio de redes sociais e plataformas digitais na internet. Após Marília Mendonça, Gusttavo Lima, Jorge e Matheus, Bruno e Marrone, entre outros nomes da música brasileira, neste domingo, 19, será a vez da dupla tocantinense Henrique e Juliano.

Diretamente da fazenda Terra Prometida, propriedade da dupla no município de Porto Nacional, a Live “Liberdade Provisória”, nome de uma música lançada recentemente pelos sertanejos tocantinenses, será transmitida pelo YouTube, por meio do canal oficial da dupla que tem mais de 11 milhões de inscritos, às 18 horas.

Com duração estimada de duas horas, os sertanejos preparam um repertório especial para os fãs. Além dos sucessos recentes do atual DVD, gravado no Ibirapuera em São Paulo, canções que marcaram a carreira da dupla são esperadas na apresentação online. “Queremos montar um repertório que traduz nossa história e de nossos fãs, ansiosos demais para este encontro”, comenta Henrique.

Doações

A dupla pretende arrecadar doações durante a apresentação e tentará mostrar o volume arrecadada em tempo real. “Estamos tentando viabilizar um sistema que possibilite contabilizar as doações em tempo real, esperamos que seja possível”, disse Juliano.

A expecatativa é que a live tenha um bom público, pois além dos milhares de inscritos no YouTube, o canal da dupla na plataforma tem quase oito bilhões de visualizações e no Instagram oficial, são mais de 9 milhões de seguidores. Durante a apresentação neste domingo, os artistas pedem para que os fãs fiquem atentos e acompanhem a apresentação no canal oficial da dupla, pois outros canais podem tentar se passar pelo oficial e desviar as doações.