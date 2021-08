Magazine Sepultamento de Tarcísio Meira será restrito aos familiares Segundo a assessoria do artista, nenhuma outra informação será divulgada

O velório e o enterro do ator Tarcísio Meira, 85, que morreu por complicações da Covid-19 nesta quinta (12), será restrito aos familiares. Segundo a assessoria do artista, nenhuma outra informação será divulgada. "A família resolveu que para o sepultamento do ator Tarcísio Meira, só os familiares terão acesso. Agradecemos a compreensão", diz nota. Isso deve aconte...