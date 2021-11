Magazine 'Semente do mal', diz marido de Ivete Sangalo ao negar boatos de fim do casamento Daniel Cady contou que apagou para uma readaptação

Nutricionista e marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady se pronunciou pela primeira vez após os boatos de que ele teria apagado fotos com a cantora de sua rede social e de que seu casamento estaria em crise. Durante uma live, ele explicou que de fato tirou algumas imagens do Instagram, mas o motivo foi uma readaptação. Com a artista ele tem as gêmeas Helena e Marina...