Magazine Semana Cultural do Jalapão e Festival de Música tem programação cultural para os próximos dias Da quinta a sexta haverão oficinas, palestras e lives musicais, já no sábado é a vez da premiação dos participantes do festival

Desta quinta-feira, 29, a sábado, 31, será realizada a 10ª Semana Cultural do Jalapão em Rio Sono, um evento que já se tornou tradição na região. Dentro da semana também será realizado o 7ª Festival de Música do Jalapão, que este ano conta somente com a inscrição de músicas inéditas para incentivar o surgimento de novos talentos. As iniciativas visam promover e...