Magazine Sem autorizar imagem dos filhos, Piovani diz que anjo terá desenho feito pelas crianças Dom, Bem e Liz enviarão desenho para o pai durante almoço do anjo no BBB 22. Ideia foi da atual companheira de Scooby, Cíntia Dicker

Luana Piovani, 45, ex-esposa de Pedro Scooby, 33, revelou que não permitirá a aparição dos três filhos que ela tem com o surfista para o Presente do Anjo da semana no BBB 22. A atriz afirmou que conversou com a atual companheira de Scooby, Cintia Dicker, e que as duas combinaram que os filhos Dom, 10, Bem, 6, e Liz, 6, fariam um desenho para o pai ver de dentro do reality. "Já vou ad...