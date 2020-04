Magazine Selos do 'Kit Desejados' começa a circular no próximo sábado, dia 25 Para conseguir o brinde da promoção ‘Juntou, Trocou’ o leitor deverá juntar 60 selos

Uma nova promoção ‘Juntou, Trocou’ do Jornal Daqui vai começar na próxima semana, e dessa vez o brinde é especial, feito de um material que está em alta no momento: a melamina. Ela está consagrada nos mercados europeu e americano, sendo cada vez mais utilizado no Brasil. O ‘Kit Desejados’ é composto por uma caçarola de 2,5 litros, quatro pratos fundos de 22 ...