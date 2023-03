Por medida provisória editada nesta quinta-feira, 2, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) recriou a Secretaria de Estado da Cultura a partir do desmembramento da pasta do Turismo, que passa a ser autônoma.

Nomeado na mesma edição do Diário Oficial que traz a fusão das pastas, o jornalista Tião Pinheiro irá comandar o novo órgão e Hercy Filho, que comandava a então pasta de Turismo e Cultura é o secretário do Turismo.

A Medida Provisória nº 5 mantém os atuais ocupantes dos cargos de provimento em comissão de direção, chefia e assessoramento da então Secretaria da Cultura e do Turismo, mas repartidos entre as duas pastas, com mesma denominação e quantitativo.

Outra regulação da MP é permitir ao executivo criar, remanejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações consignadas na Lei Orçamentária para implantar e manter as pastas. Também poderá abrir crédito adicional especial, por meio de decreto.

Com 68 anos, José Sebastião Pinheiro de Souza é goiano de Monte Alegre e jornalista há 45 anos e se desligou do Grupo Jaime Câmara após mais de quatro décadas na empresa, com atuação em O Popular, Jornal do Tocantins, Jornal Daqui, CBN Tocantins e Rádio Araguaia. Tião Pinheiro havia se licenciado do grupo há dois, período em que dirigiu o Centro de Comunicação do Tribunal de Justiça do Tocantins.

Durante sua carreira na imprensa, Tião atuou na cena cultural goiana e tocantina, na cobertura jornalística da área e como artista e escritor, com composições musicais gravadas por artistas reconhecidos, lançou os CDs Alma Leve, Outros Cantos (duplo – 2015), Lugares (duplo – 2008) e Chave (1999) e publicou os livros de poesia Amorosamente (2022); Alma Leve, Outros Versos (2015); De Sonhos e de Construções (2008); Calundu (1989); Vôo Esperança (1984) e Janelas (1981).

Tião Pinheiro disse receber a "missão" confiada a ele pelo governador "com humildade, certo da enorme responsabilidade que teremos pela frente, mas confiante na possibilidade de unir esforços para avançarmos". O novo titular também aponta a existência de ambiente favorável nas esferas federal e estadual, a vontade política do governador em resgatar anseios e compromissos. Pinheiro destaca ainda a disposição da classe em participar ativamente da construção como motivos para aceitar o cargo.

"Ninguém faz nada sozinho. Agradeço o convite, a confiança, conto com o apoio de todos e tudo farei com para corresponder a essa expectativa positiva", conclui.