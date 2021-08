Magazine Secretários de Cultura dizem que negligência da gestão Bolsonaro levou a incêndio na Cinemateca Texto do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura afirma que o episódio "que destruiu parte da memória do cinema brasileiro tem contornos claros de desídia institucional"

Nota elaborada pelo fórum que reúne os secretários estaduais de Cultura do país aponta o descaso na gestão da Cinemateca Brasileira por parte do governo Jair Bolsonaro como fator determinante para o incêndio que atingiu galpão da instituição na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, na quinta-feira (29). O texto do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estadu...