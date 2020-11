Magazine “Se não tem quem fale por nós, como seremos ouvidos?”, argumenta o ator e ex-BBB Babu Santana Em entrevista ao POPULAR, o artista - que está no no especial Falas Negras, nesta sexta-feira, na Globo - fala sobre trabalhos, movimento negro, espaços de representavidade e BBB

“Por que tudo é branco?”, questionava Muhammad Ali, lutador de boxe e uma das liderancas do movimento negro nos Estados Unidos. O personagem ganha corpo e voz hoje por meio do ator Babu Santana, 40, um dos protagonistas de Falas Negras, especial do Dia da Consciência Negra que será exibido pela Globo. Dirigido por Lázaro Ramos e idealizado pela escritora Manuela Dias - a me...