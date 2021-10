Magazine Scarlett Johansson faz acordo com a Disney e encerra processo por 'Viúva Negra' A atriz acusava o estúdio de violar o contrato com ela quando lançou "Viúva Negra" simultaneamente nos cinemas e na plataforma de streaming Disney+

Scarlett Johansson, 36, e a Disney chegaram a um acordo que encerrou o processo em que a atriz acusava o estúdio de violar o contrato com ela quando lançou "Viúva Negra" simultaneamente nos cinemas e na plataforma de streaming Disney+. Os termos do acordo não foram divulgados. Segundo a revista Variety, Johansson cobrava da Disney US$ 50 milhões (R$ 271 milhões), valor ...