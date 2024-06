Na próxima quinta-feira (6), às 9h, acontecerá o lançamento do livro “Saudades do meu gato Dom”, escrito pelo professor e psicanalista Francisco Pinto, no auditório da Escola de Tempo Integral Domingos da Cruz Machado, em Araguaína.

Esta obra literária será a primeira do estado a ser disponibilizada em três formatos: impresso, digital e audiobook. O autor conta que encontrou na escrita uma forma de lidar com a dor da perda de seu gato Dom, que faleceu em abril de 2023.

"A primeira razão para escrever esse conto se traduz em uma estratégia para lidar com a saudade do Dom, como uma maneira de trabalhar o luto", conta.

Francisco explica que a sua segunda razão para escrever surgiu do desejo de oferecer apoio às pessoas que já passaram ou passam pela experiência de perder seu bichinho de estimação, muitas vezes considerado um membro da família ou como um filho.

"Percebi que muitas pessoas enfrentam dificuldades em expressar seu luto pela perda do animal de estimação, sentindo-se envergonhadas ou até questionando a legitimidade desse sofrimento. Este livro é um testemunho de que não estão sozinhas e que não há vergonha em lamentar a partida do querido companheiro de quatro patas", relata.

O primeiro capítulo já está disponível no Mercado de Letras para aqueles que desejam ter uma prévia da história.

O livro está disponível na plataforma Amazon em formatos impresso e digital. O audiobook do livro será lançado em breve nas principais plataformas, como Spotify e Audible.

Além disso, o livro também ganhará espaço internacional, na livraria online Barnes & Noble, com espaço comercial localizado na Quinta Avenida de Manhattan, nos Estados Unidos.

Sobre o autor

Francisco Neto Pereira Pinto é marido da Ana Paula e pai de quatro filhos: dois humanos, o Théo e o Ravi, e dois quatro patas: o Dom, já falecido, e o Calíope. Psicanalista, professor universitário de graduação e doutorado e escritor. Doutor em Letras. É autor de vários livros, dentre eles cinco literários.