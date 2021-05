Magazine Sasha Meneghel se casa com o cantor João Figueiredo Sasha e João anunciaram o namoro em abril de 2020, mas estavam juntos desde o final de 2019

Sasha Meneghel, 22, anunciou nesta sexta (14) que se casou com João Figueiredo. Em foto publicada no Instagram, ela aparece ao lado do marido, usando vestido e tênis All Star. "Me casei com meu melhor amigo. Vou passar o resto da minha vida sorrindo do seu lado", escreveu ela, que assinou já com o sobrenome do parceiro, Sasha Meneghel Szafir Figueiredo. "Vou te ama...