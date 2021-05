Magazine Sasha Meneghel e João Figueiredo devem se casar no final deste mês Casal assumiu publicamente a relação em 6 de abril de 2020, e anunciou o noivado em fevereiro deste ano

A modelo e estilista Sasha Meneghel, 22, e seu noivo, o cantor João Figueiredo, 21, devem se casar no final deste mês em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, na casa da apresentadora e mãe de Sasha, Xuxa Meneghel, 58. Segundo a colunista do jornal O Dia, Fábia Oliveira, o evento deve seguir o estilo "pés na areia". O casal assumiu publicamente a relação em 6 d...