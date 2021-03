Magazine Sasha Meneghel assina coleção de roupas com preços a partir de R$ 259 A parceria com a marca Cantão leva peças exclusivas desenhadas pela própria modelo, trazendo para dentro da moda opções sustentáveis

Sasha Meneghel, 22, lançou uma coleção-cápsula com peças jeans em parceria com a Cantão, marca carioca. A filha de Xuxa, que concluiu o curso design de moda em Nova York no ano passado, é a responsável por assinar as roupas, que são limitadas. "Estou tão, tão, tão feliz com o resultado da linha que desenhei com a Cantão", escreveu ela no Instagram. Sasha também afirmo...