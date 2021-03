Magazine 'Sarah caiu do cavalo', diz Juliette sobre voto de Rodolffo no BBB Em conversa, Rodolffo contou para paraibana que ela tinha virado alvo das críticas de Sarah e Gil

Após a formação do paredão no BBB 21, Sarah passou a madrugada desta segunda (29) muito revoltada com os votos que recebeu de Rodolffo e Caio, que considerava seus aliados. A sister foi escolhida para ir à berlinda pela votação da casa. Ela disputa a preferência do público com o cantor e com Juliette. "Tô com raiva sim, e o povo tem que saber. Só eu sei o quanto...