Sarah Andrade diz que não participaria de outro reality show Consultora de marketing disse ainda estar com o psicológico abalado

Sarah Andrade, 29, fez sucesso na primeira metade do BBB 21 (Globo), mas não espere vê-la em outro reality show em breve. A consultora de marketing afirmou que, por enquanto, não aceitaria convites para ficar confinada novamente. "Tô fora", disse quando perguntada sobre o assunto no Domingo Legal (SBT). Ela participou do quadro Passa ou Repassa, mas a equipe dela (...