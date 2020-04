Sandy e Junior farão uma live em dupla no YouTube às 20h desta terça-feira, 21. O músico Lucas Lima, marido de Sandy, participou da preparação para a apresentação ao vivo e postou um momento dos bastidores em seu Instagram na noite da última segunda-feira, 20.



"Não vai ser superprodução... A gente preparou com um mega carinho, mas em família, em casa, com essa equipe aí da foto. Cada um fez um pouquinho, ajudou um pouquinho e assim a gente inventou uma historinha que eu acho que vai ser bem legal", escreveu Lucas.



Em um story, o músico da família Lima aparece tocando a introdução de A Lenda no piano e brinca: "Não temos pianistas disponíveis quarentenando aqui em casa e eu sou o que temos pra hoje, então seja o que Deus quiser."



A live de Sandy e Junior será transmitida nesta terça-feira, 21, a partir das 20h, no canal oficial da dupla no YouTube .



Outros artistas como Nando Reis e o grupo Raça Negra também fazem apresentações ao vivo hoje.