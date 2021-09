Magazine Sandy comemora aniversário de casamento com Lucas Lima 'Venham os anos, as ruas, os pequenos tropeços e mais das nossas vitórias', publicou a cantora

Para celebrar 13 anos de casamento com Lucas Lima, Sandy publicou declaração em seu perfil no Instagram neste domingo (12). Os dois são pais de Theo, que tem sete anos. Para definir o relacionamento, Sandy discorre sobre maturidade, relembra que, no tempo de recém-casados, tinham "mais cabelo, mais colágeno" e que, para o futuro, deseja que "venham os anos, as rua...