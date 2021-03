Magazine Sandra Oh diz ter 'orgulho de ser asiática' em protesto contra racismo A atriz realizou um discurso para encorajar pessoas a alcançar as comunidades asiático-americanas

A atriz canadense Sandra Oh, 49, compareceu a um protesto que pedia o fim do racismo contra asiáticos e seus descendentes no último sábado (20). A protagonista de "Killing Eve: Dupla Obsessão" (2018), realizou um discurso para encorajar pessoas a alcançar as comunidades asiático-americanas. "Estou muito feliz e orgulhosa por estar aqui com vocês. Obrigada a todo...