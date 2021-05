Magazine Salão dos artistas independentes lança catálogo de artes visuais online nesta sexta-feira São obras de várias linguagens visuais e informações sobre 42 artistas disponíveis no site Casa Visual Galeria

Está marcado para esta sexta-feira, 28, o lançamento do catálogo do Siá - Salão dos Artistas Independentes do Tocantins. Esse catálogo, trilíngue e virtual, traz uma documentação da produção das artes visuais no Estado e conta com imagens da produção artística, além de informações sobre 42 artistas, com suas poéticas e técnicas de trabalho. O produto cultur...