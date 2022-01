Magazine Sabrina Sato é contratada pela Globo para apresentar reality no GNT De acordo com o material de divulgação, a proposta do programa é promover uma transformação na vida dos participantes por meio da reorganização de suas casas

Sabrina Sato, 40, começa o ano com novidades. Ela foi anunciada nesta segunda-feira (10) como apresentadora do reality show Desapegue se for Capaz, que tem estreia prevista para o final de abril no canal pago GNT. De acordo com o material de divulgação, a proposta do programa é promover uma transformação na vida dos participantes por meio da reorganização de sua...