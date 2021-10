A série de sucesso "Round 6" (Netflix) poderá concorrer na versão principal do Emmy, segundo o site Variety. Com isso, a produção poderia concorrer tanto na versão internacional da premiação, quanto no prêmio exclusivo dos Estados Unidos, apesar de poder participar apenas de um dos formatos.

Representantes da Television Academy disseram que a produção foi feita conforme os parâmetros da Netflix, por isso a série pode concorrer à versão principal do Emmy, e não apenas na versão internacional da premiação.

Isso acontece porque a plataforma de streaming é uma empresa norte-americana, e é responsável pela distribuição de "Round 6". E por ter sido feita na Coreia do Sul, e não nos Estados Unidos, a série também pode concorrer aos Emmys Internacionais.

"Produções estrangeiras de televisão são inelegíveis a não ser que sejam resultados de uma co-produção (tanto financeiramente quanto criativamente) entre os E.U.A e seus parceiros estrangeiros, que preceda o início da produção, e com o propósito de ser exibido na televisão dos E.U.A", diz o comunicado oficial.

O texto ainda afirma que a série poderá ser indicada em qualquer categoria na "competição Primetime Emmy Awards ou na competição de premiação da International Academy of Television Arts & Sciences, mas não em ambas".

Muitos fãs da série compararam a situação com a vitória do filme "Parasita" no Oscar, especialmente por ambas produções serem obras coreanas. No entanto, ainda não se sabe se a Netflix optará por indicar a série ao Emmy ao invés da premiação internacional, já que isso pode tornar a vitória mais difícil devido ao número de concorrentes.

Com cenários impressionantes, ótimos atores, personagens bem-construídos, muita violência e um suspense de roer as unhas, "Round 6" entrou para a lista das 10 atrações mais assistidas da plataforma em dezenas de países.

A série sul-coreana --centrada em um brutal jogo de sobrevivência-- está a caminho de se tornar a série original mais vista da história da plataforma de streaming, superando a romântica "Bridgerton", segundo a BBC.