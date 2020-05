Redação Jornal do Tocantins contato@jornaldotocantins

A série documental “A tirania da minúscula coroa: Covid-19” traz em seu quarto episódio o debate os impactos da pandemia nos esportes – nos campeonatos, no dia a dia dos atletas, nas ligas esportivas e também um olhar para o futuro.

"A ideia de fazer um capítulo dos impactos do Covid-19 nos esportes nasceu quando estava assistindo o ‘Arremesso Final: série sobre Michael Jordan’, sucesso da Netflix. Liguei para o [João] Palomino que, prontamente, me atendeu e disse: ‘estou dentro, é um debate importante!’ O resultado mostra em perspectiva essa visão do futuro, das arquibancadas - onde os gritos foram substituídos pela solidão, pelo silêncio”, explica o autor da série, Gustavo Girotto.

O episódio “Esportes: na linha de impedimento” teve orientação de João Palomino, que comandou a ESPN Brasil e venceu o prêmio “Comunique-se” como melhor executivo de comunicação do País. Com passagens pelo Estadão e Jornal Metro nas editorias de esportes, Tercio Braga, ajudou a selecionar e escalar o plantel de entrevistados.

Para Juliano Sartori, diretor de produção, e Ricardo Sartori, diretor de arte, tratar esse tema é até uma questão cultural. “O brasileiro é um fã de esportes, não só de futebol. Além de assistir, a prática de atividades físicas está presente na vida das pessoas. Essa pausa traz reflexões profundas sobre o futuro: como serão as disputas esportivas nos estádios, nas quadras, nos ginásios, nas piscinas, nas pistas e nas arquibancadas do mundo pós-Covid19? Buscamos entender, por meio dos depoimentos, a narrativa desta nova dinâmica”, ressaltaram.

O episódio tem participação de Edmílson, ex-São Paulo e pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002; Paulo Sérgio, ex-Corinthians e Bayern de Munique, tetracampeão mundial na Copa de 1994; Zé Elias, ex-jogador de Corinthians, Internazionale de Milão e Bayern de Munique e comentarista da ESPN Brasil; Livio Oricchio, jornalista especializado F1, com passagem pelo Jornal O Estado de S. Paulo, rádios CBN, Bandews e Jovem Pan e site Globo Esporte; Paulo Calçade, comentarista ESPN Brasil; Fábio Piperno, comentarista BandSports, Yael Castiglione, ex-levantadora da seleção argentina de vôlei; Paulo Bassul, diretor-técnico e operacional da Liga Nacional de Basquete (LNB), entidade que organiza o NBB e Alessandra Oliveira, ex-jogadora da seleção brasileira de basquete, duas vezes medalha olímpica, um Mundial e um Pan.