Magazine Série 'Desjuntados' faz humor com ex-casal obrigado a dividir apartamento Personagens principais são uma vendedora de cosméticos e um engenheiro químico desempregado que estão com as parcelas do financiamento e o condomínio atrasados

Você aceitaria dividir apartamento com seu/sua ex? Para boa parte da população mundial, a reposta óbvia seria não. Mas, por uma série de fatores, é isso que ocorre com Camila e Caco quando eles resolvem se separar em "Desjuntados", série que estreia nesta sexta-feira (1º) no Amazon Prime Video. O principal empecilho para que ambos realmente se separem é financeiro. A vend...