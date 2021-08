Magazine Sérgio Reis é internado em hospital de SP após polêmica por áudio vazado Cantor foi alvo de críticas após áudio vazado

Sérgio Reis, 81, foi internado na terça-feira (24) em no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi divulgada somente nesta quarta-feira (25) por Geraldo Luís, 50, que é amigo pessoal do cantor e compositor. O apresentador visitou Reis e publicou imagens nas redes sociais. "Vim visitar no hospital meu amigo querido Sérgio Reis", escreveu. "Ele e...