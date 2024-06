O mês de Junho conta com suas cores vibrantes e cheiro de comidas típicas que marcam o início das festas juninas. Neste contexto festivo, também há a celebração de São João Batista nesta segunda-feira (24) que além de trazer alegria para as festividades, carrega consigo um significado religioso.

O JTo conversou com o Padre Patrício Alves, pároco da Paróquia São João Batista, localizada no município de Lagoa do Tocantins, região leste do estado, para entender mais sobre a origem e importância desta festividade.

Origens e Significado

São João Batista, primo de Jesus e precursor do Cristo, é celebrado no dia 24 de junho por sua figura emblemática na história bíblica.

"Ele preparou o caminho para Jesus através da pregação de conversão e penitência, sendo um exemplo de simplicidade e desapego para todos nós", explica Padre Patrício.

Além do nascimento de João Batista, a festa também recorda seu martírio em 29 de agosto, destacando sua missão singular como mensageiro do Evangelho.

Tradições

As festas de São João Batista são marcadas por tradições que perduram ao longo dos séculos. Em muitas comunidades, a fogueira é o símbolo central da celebração, uma re-leitura à tradição de Isabel, mãe de João Batista, que acendeu uma fogueira para anunciar o nascimento do filho à Virgem Maria.

Outro costume que o padre destaca é a retirada e decoração do mastro. “Um símbolo de fé e devoção que é erguido em frente aos locais de festividade. As carreatas com a imagem do santo pelas ruas também fortalecem o vínculo comunitário e religioso neste período festivo”, relata.

Integração entre cultura e Fé

Padre Patrício ressalta a importância da festa não apenas como um momento de celebração, mas também como uma oportunidade para fortalecer a fé e a devoção entre os fiéis.

"As festas juninas não são apenas tradição cultural, mas também um testemunho de alegria em seguir a Jesus através dos exemplos dos santos deste mês", enfatiza o pároco.

Além de São João Batista, outros santos como Santo Antônio, São Paulo e São Pedro são venerados neste período, cada um com suas próprias tradições.

A comunidade de Lagoa do Tocantins mantém viva a chama da fé por meio de diversas práticas tradicionais, como a recitação dos terços nas roças, a devoção a Nossa Senhora e a participação ativa do padre na vida comunitária. As folias do divino, com suas bandeiras coloridas, e o apostolado da oração, que reza pelas intenções do Papa, são exemplos de como as tradições religiosas são preservadas e valorizadas.

*Morgana Gurgel é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Raphael Pontes