Magazine Ruth Almeida é eleita a Melhor Chef de Cozinha do Brasil Tocantinense é também consultora, pesquisadora da culinária afroindígena e tem em suas raízes a origem como quebradeira de coco, doméstica, merendeira em escolas públicas e cozinheira em hotéis

A melhor chef de cozinha do Brasil é tocantinense. O Prêmio Dolmã, considerado o Oscar da gastronomia brasileira, consagrou a chef de cozinha Ruth Almeida como vencedora da disputa. A solenidade aconteceu na noite de sexta-feira, 3, durante encerramento do Festival Enchefs Brasil, em Belém (PA). “É muita felicidade que mal cabe no peito, estou dividida entre ...