Magazine Romaria do Senhor do Bonfim será transmitidas pela internet Transmissão das missas ainda está em fase de planejamento técnico e logístico

Uma das mais importantes manifestações de fé e cultura do Tocantins, a Romaria do Senhor do Bonfim será de um jeito diferente devido à pandemia e a necessidade de evitar aglomerações. Diante do cenário, Representantes do Governo e membros da Igreja Católica das cidades de Tabocão e Araguacema se reuniram ontem e decidiram transmitir ao vivo as missas no dia 15 de agosto. Desta forma,...