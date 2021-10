Magazine Roger Waters aos 78 anos se casa pela quinta vez e afirma estar muito feliz Na quarta (13), ele compartilhou nas redes sociais a foto da união com Kamilah Chavis

Aos 78 anos, Roger Waters se casou pela quinta vez. Na quarta (13), ele compartilhou nas redes sociais foto da união com Kamilah Chavis. "Estou muito feliz", escreveu o ex-Pink Floyd na legenda das imagens. Em 2015, Waters se separou de Laurie Durning, sua quarta esposa. Eles moraram juntos por 10 anos. O primeiro casamento do músico foi com Judith Trim, sua n...