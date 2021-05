Magazine Rodrigo Sant'anna recebe alta após complicações da Covid: 'Muita emoção' Ator de 40 anos se emocionou ao agradecer equipe médica

O humorista Rodrigo Sant'anna, 40, recebeu alta do Hospital Vitória Barra, no Rio de Janeiro, no fim da manhã deste domingo (30), após apresentar complicações em decorrência da Covid. "É muita emoção", afirmou ele em suas redes sociais. "Recebi alta agora e antes de sair queria agradecer a toda equipe do Hospital Vitória porque a gente chega aqui, fica isolado e eles...