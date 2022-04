Antes do acidente que o deixou em estado grave no hospital, Rodrigo Mussi estava chateado com o ódio e as fofocas que faziam dele na internet. Foi o que contou Bárbara Heck, colega dele no confinamento do Big Brother Brasil 22 (Globo).

A modelo publicou em suas redes sociais o que diz ter sido sua última conversa com Rodrigo antes da batida de carro. Na mensagem via WhatsApp, ele reclamava que estava de "saco cheio de hate [ódio virtual] e de fofoca".

Depois de mostrar a publicação, Bárbara fez um alerta. "No dia do acidente, Rodrigo veio falar comigo dizendo que estava chateado e que não aguentava mais os haters. Ele vai ficar muito feliz quando voltar e receber todo esse carinho. Não deixe algo grave acontecer pra falar o quanto admira ou torce por alguém", escreveu.

Um novo boletim médico deverá ser divulgado nesta segunda (4). Segundo o último, Mussi teve uma melhora significativa de saúde nas últimas 24 horas. Em vídeo, o irmão, Diogo, explicou que ele já mexe os braços e as pernas.

Veja também

- Ex-BBB Rodrigo Mussi apresenta melhora e mexe pernas e braços em hospital

- Novas fotos mostram carro em que ex-BBB Rodrigo Mussi estava destruído após grave acidente

- “Cirurgias foram bem sucedidas”, diz irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi

"Ele teve essa melhora, a função renal melhorou, mexeu braço, perna. Estamos felizes e emocionados. Obviamente que a lesão é delicada e o estado ainda é considerado grave. A pressão intracraniana melhorou", começou.

"O despertar será mais lento. Então para a extubação não há expectativa. Rodrigo sempre está em intervalos entre sobreviver e ser feliz, a vida dele é assim, ele é um guerreiro. Ele vai sair de lá andando, acreditem nisso e deem força a ele", encerrou.