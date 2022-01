A estadia de Rodrigo dentro do Big Brother Brasil 22 (Globo) tem sido difícil nos últimos dias de reality. Após só falar sobre jogo e assustar outros confinados, agora foi a vez de ele citar o termo "traveco" para se referir a um travesti, o que causou revolta de Viny dentro da casa e de seguidores fora dela.

O termo "traveco" virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (21). Essa forma pejorativa de se referir aos transexuais e travestis foi dita por ele em conversa durante a madrugada com Eliezer.

"Eli, estou tentando dormir, mas estou lembrando do pinto do traveco que você ficou com medo lá, irmão", disse ele. Viny o corrigiu imediatamente. "Traveco, não", alertou o brother. Maria também repudiou o comentário, e Rodrigo pediu desculpas.

Muitos comentários na internet imputavam a Rodrigo a homofobia. Tanto que sua equipe no Twitter se desculpou pelo participante. "O Rodrigo teve uma fala infeliz e errada nessa madrugada onde ele usa 'traveco'. Viemos por meio deste comunicado pedir desculpas", diz trecho.

A equipe de Linn da Quebrada também se posicionou. "Travesti: identidade com a qual Linn se identifica. Traveco: maneira pejorativa pela qual não devemos tratar travestis e mulheres trans", postou.

Já na manhã desta sexta-feira (21), Rodrigo se desculpou pelo Raio-X ao afirmar que foi o dia que mais aprendeu com seu erro. Ele também procurou Linn para se desculpar e pedir orientação.