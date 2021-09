Magazine Rodrigo Bocardi recebe de Ana Maria Braga um prato de frango à Kiev ao vivo no Bom Dia SP Apresentadora havia prometido entregar a comida no dia anterior, no Mais Você

Rodrigo Bocardi recebeu na manhã desta quinta (23), durante a apresentação ao vivo do Bom Dia São Paulo (Globo), o frango à Kiev, prato que tinha sido prometido por Ana Maria Braga no dia anterior, no Mais Você. Maria, assistente de Ana Maria, entrou no estúdio com a comida. Surpreso, Bocardi também pediu o jaleco usado por Maria. "Estou 'pidão', pedi frango e agor...