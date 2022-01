Magazine Rodrigo é o novo Anjo, e Jade, Paulo e Brunna pegam o Monstro no BBB 22 Essa é a segunda vez seguida que ele vence a prova do Anjo. Na primeira oportunidade, porém, o prêmio era autoimune

Em um jogo bastante demorado que colocou os participantes do Big Brother Brasil 22 para arremessar bolas em caçapas, Rodrigo se tornou o novo Anjo da semana. Rodrigo e Bárbara, até a última bola, estavam empatados e qualquer um poderia ser o vencedor. Mas o gerente comercial levou a melhor. Com a vitória, ele poderá imunizar alguém e tirar essa pessoa do Paredão. Após a...