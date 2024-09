Magazine Rock in Rio vai permitir entrada de garrafa com tampa pela primeira vez Só serão autorizadas as transparentes, com capacidade de até 500 ml e que estiverem vazias

Novidade nesta edição do Rock in Rio, que começa no próximo dia 13 de setembro, na zona oeste do Rio de Janeiro: pela primeira vez, o público tem autorização para levar uma garrafa plástica fechada, desde que seja transparente, com capacidade de até 500 ml e esteja vazia. Nas edições anteriores era permitido levar uma garrafa cheia d’água, mas sem tampa....